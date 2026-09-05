Descubre la identidad del asesino de Los Morancos en Una fiesta de muerte: “Pau Gasol no es”

“¡Qué nervios!” ha exclamado David de Jorge al ver que la policía cada vez se encontraba más cerca del autor de los asesinatos de César y Jorge Cadaval.

Una persecución en el túnel ha dejado sin escapatoria al asesino haciendo que se descubriera y se quitara la máscara.

“Es rubia” ha dicho Susi Caramelo al ver el pelo de la autora de los crímenes. Finalmente, los invitados de Una fiesta de muerte han descubierto la identidad de la asesina. Tras la máscara se escondía la extenista Arancha Sánchez Vicario, ¡toda una sorpresa!

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