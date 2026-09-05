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Iván Muelas presenta a Cihan antes del estreno de El secreto: “Es el malo entre los malos”

El secreto llega este domingo a Antena 3 con su gran estreno. La nueva serie turca arranca a las 22:00 horas con una historia llena de secretos, mentiras y personajes que esconden mucho más de lo que parece. Después, los espectadores podrán disfrutar del penúltimo capítulo de Una nueva vida.

Iván Muelas presenta a Cihan antes del estreno de El secreto: “Es el malo entre los malos”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Iván Muelas, director de doblaje y actor que pone voz a Cihan en El secreto, nos ha contado cómo es enfrentarse a este nuevo reto y qué tiene de especial una serie que mezcla el mundo de las personas adineradas con el de un barrio más humilde de Estambul.

Para él, una de las cosas más bonitas del doblaje es precisamente la interpretación y la posibilidad de enfrentarse cada día a personajes diferentes. “El enfrentarte cada día a papeles distintos. O sea, un día eres un malo, otro día eres una persona maravillosa”, explica.

Muelas destaca que cada trabajo supone un reto y que nunca sabe a qué tendrá que enfrentarse. También habla de la importancia de la interpretación y del aprendizaje que hay detrás de cada personaje: “Tener alma de actor y saber interpretar y, bueno, luego todo, lógicamente, lleva un proceso de aprendizaje”.

Cihan, “el malo entre los malos”

Si hay algo que tiene claro es cómo definir a Cihan. Lo describe como “el malo entre los malos”, una pista de lo que los espectadores pueden esperar de uno de los personajes más oscuros de El secreto.

Curiosamente, también es su personaje favorito de la serie. Y no es el único que destaca: “Me gusta mucho el personaje de Azra, que es su mujer, a la que maltrata tanto Cihan”. La relación entre ambos será una de las partes más duras de la historia y permitirá descubrir hasta dónde puede llegar Cihan.

Este domingo, 6 de septiembre, a las 22:00 horas, llega el gran estreno de El secreto a Antena 3. Después, Una nueva vida afrontará su penúltimo capítulo antes de despedirse definitivamente el próximo domingo.

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