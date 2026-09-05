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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se enfrenta a los resultados tras su operación, ¿su vida estará en peligro?

Su hijo Miguel le comunicará si su tumor benigno o maligno.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se enfrenta a los resultados tras su operación, ¿su vida estará en peligro?

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Damián le dirá a Tasio que vuelva a escribir a Carmen. Tiene que volver a pedirle perdón e intentar que vuelva a casa con su familia.

Julia le contará a Digna la fuerte discusión entre Gabriel y Begoña y que está muy preocupada por la situación en casa.

Por otro lado, Beatriz le dejará las cosas claras a Gabriel: no parará hasta acabar para siempre con Begoña.

Después, Gabriel coaccionará a Begoña: enseñará las fotos comprometidas entre Andrés y ella a Valentina si no le transfiere todo el dinero de la herencia de su padre.

Roque le contará a Eduardo que quiere vender su empresa para viajar por el mundo y le invitará a que le acompañe. ¿Cómo reaccionará él?

Y Pablo se enfrentará a los resultados médicos tras su delicada operación. Miguel, en calidad de médico, será el encargado de decirle si el tumor que le han extirpado es benigno o maligno. ¿Qué pasará?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y sé el primero en descubrir todas las respuestas!

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