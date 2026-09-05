Enfermeras en Ceuta, obligadas a ir con escolta: "Es increíble que tengamos que ir con un vigilante para que no nos agredan"

Ceuta continúa pidiendo ayuda para sobrellevar la crisis migratoria. El pasado 30 y 31 de julio, 80.000 migrantes cruzaban la frontera de manera ilegal y, según los datos del ministro Marlaska, aún 5.000 continúan en la ciudad autónoma.

La inseguridad aumenta en las calles y los ceutíes buscan soluciones. Algunos se ven obligados a salir en grupo u optan por no llevar a sus hijos a la escuela. Las mujeres se llevan la peor parte y, especialmente, las enfermeras.

"Tienen que ir por callejones muy estrechos y hay miedo porque no saben cómo van a reaccionar los migrantes", afirma Rosa Fuentes, presidenta del Colegio de Enfermeras.

A raíz de esta inseguridad, las enfermeras ceutíes se han visto obligadas a ir con escolta. Una situación que pone a los ceutíes al límite.

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