CRISIS EN CEUTA
Enfermeras en Ceuta, obligadas a ir con escolta: "Es increíble que tengamos que ir con un vigilante para que no nos agredan"
La inseguridad en Ceuta es tan notable, que muchos ciudadanos se han visto obligados a tomar medidas. Unas de las más afectadas: las enfermeras.
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Ceuta continúa pidiendo ayuda para sobrellevar la crisis migratoria. El pasado 30 y 31 de julio, 80.000 migrantes cruzaban la frontera de manera ilegal y, según los datos del ministro Marlaska, aún 5.000 continúan en la ciudad autónoma.
La inseguridad aumenta en las calles y los ceutíes buscan soluciones. Algunos se ven obligados a salir en grupo u optan por no llevar a sus hijos a la escuela. Las mujeres se llevan la peor parte y, especialmente, las enfermeras.
"Tienen que ir por callejones muy estrechos y hay miedo porque no saben cómo van a reaccionar los migrantes", afirma Rosa Fuentes, presidenta del Colegio de Enfermeras.
A raíz de esta inseguridad, las enfermeras ceutíes se han visto obligadas a ir con escolta. Una situación que pone a los ceutíes al límite.
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