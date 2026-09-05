La acusación de Susi Caramelo a sus compañeros: “Sois todos unos inútiles”

“Sólo el láser abre la urna” ese era el enunciado para conseguir uno de los informes sobre el asesino de Los Morancos.

Los invitados han cogido el puntero láser y han decidido ir enfocándose el láser espejo por espejo.

Una complicada prueba que hace que los invitados se tensen, “nos hemos enredado” ha asegurado Jorge Sanz al ver la prueba.

Susi Caramelo se ha enfadado y ha dicho “sois todos unos inútiles” al ver que la luz del láser no llega espejo a espejo. Un fracaso que lleva a todos a tirarse los trastos en la investigación.

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