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Una fiesta de muerte | Muerte en Canfranc

Susi Caramelo se convierte en la mejor investigadora de Una fiesta de muerte

La humorista ha utilizado todas sus artimañas además de un gran instinto para la investigación para descubrir quién ha acabado con la vida de Los Morancos.

Susi Caramelo, mejor investigadora de Una fiesta de muerte

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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En un lugar idílico como es la estación de Canfranc se ha celebrado una fiesta de época con Susi Caramelo, César y Jorge Cadaval, Carlos Baute, Isabel Forner, Jorge Sanz y David de Jorge como invitados.

Nada más comenzar el evento, Isabel Forner ha intentado compartir información con Susi Caramelo, pero la humorista le ha hecho una jugarreta. “He hecho trampas toda mi vida porque me divierte” ha asegurado Susi Caramelo.

Cuando estaban los invitados charlando amistosamente, Àngel Llàcer ha llegado para ensombrecer la fiesta. “Un Moranco ha muerto” ha confesado el presentador de Una fiesta de muerte.

César Cadaval

Tras la muerte de su hermano, Jorge Cadaval ha prometido dejarse la piel en descubrir quien le ha hecho eso a César. Durante el interrogatorio policial, el mayor de Los Morancos se ha sentido indispuesto y se ha desplomado.

“¡Otro Moranco ha muerto!” ha dicho los invitados a Una fiesta de muerte totalmente sorprendidos. Desde ese momento, Àngel Llàcer ha propuesto a las celebrities formar equipos y buscar quien es el autor de ambos crímenes.

David de Jorge, Jorge Sanz e Isabel Forner han competido frente a Susi Caramelo y Carlos Baute. El equipo formado por el actor, la periodista y el chef han ganado la prueba por equipos y han comenzado con sus teorías sobre el asesino.

Pedri, Fernando Alonso o Dani Pedrosa son los primeros nombres que han pensado al encontrar unas pistas en una bolsa de deportes.

Al reunirse los invitados en la sala de investigaciones, Isabel Forner ha jugado sus cartas intentando despistar a Susi Caramelo y Carlos Baute al inventarse las pistas.

La prueba individual ha dado nuevas informaciones a Jorge Sanz y David de Jorge. Cuando sus compañeros les han pedido compartir las pistas para dar con el asesino de Los Morancos, el actor lo ha tenido claro.

Jorge Sanz

En la prueba grupal, los invitados han afilado sus cuchillos para convertirse en el mejor investigador de Una fiesta de muerte. Susi Caramelo no ha tenido reparo en llamar “inútiles” al resto de sus compañeros al no conseguir hacerse con un informe policial.

Por otra parte, Carlos Baute se ha enfadado con Susi Caramelo al no conseguir una prueba que a priori era sencilla.

Carlos Baute

Unas acusaciones que ha llegado al punto máximo cuando David de Jorge ha delatado el olor del aliento de Susi Caramelo ante el mosqueo de la humorista.

Tras esas duras peleas, finalmente han podido descubrir quién ha sido la autora del envenenamiento de Los Morancos. Para sorpresa de todos, tras la máscara se encontraba la extenista Arancha Sánchez Vicario.

El asesino de Los Morancos en Una fiesta de muerte

Una noche llena de trampas, acusaciones y momentos divertidos que ha elevado a Susi Caramelo como la mejor investigadora de Una fiesta de muerte al ser la que más pistas ha recogido sobre la asesina y conocer su identidad.

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