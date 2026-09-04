Vecina de la familia del bebé hallado muerto en una caja: "De la casa salía un olor que no sé cómo no nos ha matado"

Santa Bárbara (Tarragona) ha sido el escenario de un trágico episodio: un bebé de 18 años ha sido hallado sin vida dentro de una caja de zapatos. Los padres han sido detenidos y se sospecha que podrían haber tenido al bebé muerto durante varios meses.

Fue la propia madre la que le confesó al abuelo del pequeño lo que había ocurrido. El abuelo dio la voz de alarma y finalmente encontraron al bebé, en una casa llena de basura, excrementos y animales, algunos de ellos muertos.

"De la casa salía un olor que no sé cómo no nos ha matado", advierte una de las vecinas. Esta nos cuenta que el padre estaba vigilado por la policía y que ambos habían perdido la custodia de sus otras dos hijas, que estaban tuteladas.

Esta vecina confirma que tan solo vio al bebé una vez, cuando nació. "Ella iba con un carrito por la calle, pero lleno de perros", sentencia.

En Y ahora Sonsoles hemos tenido acceso al lugar exacto en el que se encontró la caja con el bebé de 18 meses. Una tragedia que ha conmocionado por completo a los vecinos de Santa Bárbara.