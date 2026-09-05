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La barba de Roberto Brasero se convierte en debate nacional: le acompañamos al barbero para cumplir su promesa

Roberto Brasero ha vuelto del verano con barba, un asunto muy comentado en redes sociales y que finalmente se ha resuelto en Y ahora Sonsoles.

Brasero

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Llega septiembre y muchos vuelven de sus vacaciones con un 'look' diferente. Es lo que le ha ocurrido a Roberto Brasero, nuestro hombre del tiempo, que ha sorprendido con su frondosa barba en plató.

El pelo de Brasero ha sido tan comentado, que en Y ahora Sonsoles hemos decidido zanjar el debate con una encuesta pública: la audiencia ha votado si quiere que Brasero se quite la barba. ¡Y ha estado reñido!

Tal ha sido la disputa, que los votos han dejado a Brasero la elección, porque ha quedado 50/50. Y finalmente Brasero nos ha llevado con él al barbero para poner fin al debate. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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La barba de Roberto Brasero se convierte en debate nacional: le acompañamos al barbero para cumplir su promesa

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