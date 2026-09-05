El cabreo de Carlos Baute con Susi Caramelo: “¿Tú estás de broma?”

Durante la prueba de todos los invitados de Una fiesta de muerte, el puntero láser y los espejos han provocado el caos entre los famosos.

Susi Caramelo ha calificado de inútiles a sus compañeros mientras Carlos Baute la ha acusado de no entender la prueba.

“Se acaba el tiempo” le decía el cantante a la humorista, Carlos Baute ha mostrado que el candado se abría solo con un láser y no hacía falta hacer todo lo que han hecho con los espejos.

“A mí no me queméis la cabeza ni me metáis presión” le ha dicho Susi Caramelo al cantante.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas