Mejores momentos | Asesinato en Canfranc
El cabreo de Carlos Baute con Susi Caramelo: “¿Tú estás de broma?”
El cantante ha acusado a la humorista de no entender el juego con el puntero láser y llevar al equipo a la catástrofe.
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Durante la prueba de todos los invitados de Una fiesta de muerte, el puntero láser y los espejos han provocado el caos entre los famosos.
Susi Caramelo ha calificado de inútiles a sus compañeros mientras Carlos Baute la ha acusado de no entender la prueba.
“Se acaba el tiempo” le decía el cantante a la humorista, Carlos Baute ha mostrado que el candado se abría solo con un láser y no hacía falta hacer todo lo que han hecho con los espejos.
“A mí no me queméis la cabeza ni me metáis presión” le ha dicho Susi Caramelo al cantante.
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