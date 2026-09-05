Jorge Sanz se niega a dar pistas a Isabel: “Has perdido la oportunidad”

En la prueba individual, solo Jorge Sanz y David de Jorge han sido capaces de abrir la maleta con nuevas pistas sobre el asesino de Los Morancos.

Cuando se sientan con el resto de sus compañeros en la mesa de investigaciones, Isabel Forner le ha pedido al actor que le diera una pista de las que había en la maleta.

“No, le ha dicho el actor, lo suyo en guardarnos la información para tener ventaja” ha confesado Jorge Sanz sobre las pistas que ha conseguido en la prueba individual.

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