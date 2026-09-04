Rocío Muñoz revela que el abogado de Omar Montes le ofreció 400 euros durante 15 años a cambio de su silencio

Rocío Muñoz ya es madre. La joven esteticista ha dado a luz al supuesto hijo de Omar Montes y ha hablado por primera vez en Y ahora Sonsoles.

Según nos cuenta, durante el parto tuvo que activar el protocolo de seguridad porque el entorno de Omar Montes estaba por la zona. Unas presiones y un miedo que dice haber atravesado durante todo el embarazo.

Pese a que Omar no ha confirmado que sea el padre, Rocío ha desvelado que trató de llegar a un acuerdo con ella para comprar su silencio y evitar que pidiese una prueba de paternidad. "Su abogado me ofreció 400 euros mensuales durante 15 años por mi silencio", revela.

Rocío, por su parte, está dispuesta a llegar hasta el final y demostrar que no ha mentido. "Empecemos la guerra", le advierte, "guárdate la prepotencia para los Juzgados".

Dispuesta a pedir una prueba de paternidad, Rocío Muñoz lo deja claro: "Lo tengo todo demostrado". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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