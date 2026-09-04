Rocío Muñoz habla tras dar a luz al supuesto hijo de Omar Montes: "Tuve que activar el protocolo de seguridad en el parto"

Rocío Muñoz ya ha dado a luz al bebé que asegura que es del cantante Omar Montes. Tras nueve meses de pesadilla, Rocío ya está en casa y con su niño en brazos.

En una entrevista exclusiva para Y ahora Sonsoles, Rocío confesó que había sufrido numerosas presiones y amenazas por parte del entorno de Omar Montes. Este llegó incluso a ofrecerle un presunto acuerdo para intentar comprar su silencio y evitar que pidiese una prueba de paternidad.

La joven ha desvelado que finalmente tuvo un parto por cesárea y que el bebé pesó 130 gramos. "El nombre del bebé empieza por D", desvela en su primera entrevista tras dar a luz.

Según nos cuenta, Rocío contrató seguridad durante sus últimos meses de embarazo y afirma que, incluso, tuvo que llevarla al paritorio. "Activamos el protocolo de seguridad porque me avisaron de que el papá y el entorno estaban por la zona", afirma Rocío Muñoz.

Ahora, la prioridad de Rocío es cuidar de su pequeño y demostrar que todo lo que ha contado es cierto. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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