Pedri, Fernando Alonso o Dani Pedrosa entre las quinielas de Jorge Sanz, David de Jorge e Isabel Forner

Isabel Forner y Susi Caramelo han competido junto a Carlos Baute, Jorge Sanz y David de Jorge para encontrar nuevas pistas sobre el asesino de Los Morancos.

Isabel Forner ha sido la primera en completar la prueba junto a sus compañeros de equipo al encontrar la llave en un cajón y una llamada les ha dirigido a la piscina.

Allí han encontrado una bolsa de deporte y dentro de ella hay una camiseta del 10 de color de rosa, una moto, un coche y una botella en la que pone danger.

En la bolsa ponía “al mérito del deporte”. Los invitados se ponen a lanzar sus teorías sobre el asesino, entre los que se encuentran Fernando Alonso o Pedri.

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