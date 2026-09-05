Mejores momentos | Asesinato en Canfranc
Pedri, Fernando Alonso o Dani Pedrosa entre las quinielas de Jorge Sanz, David de Jorge e Isabel Forner
El equipo formado por el actor, el chef y la periodista han sido los primeros en completar la prueba por equipos en Una fiesta de muerte y han tenido acceso a una nueva pista sobre el asesino de Los Morancos.
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Isabel Forner y Susi Caramelo han competido junto a Carlos Baute, Jorge Sanz y David de Jorge para encontrar nuevas pistas sobre el asesino de Los Morancos.
Isabel Forner ha sido la primera en completar la prueba junto a sus compañeros de equipo al encontrar la llave en un cajón y una llamada les ha dirigido a la piscina.
Allí han encontrado una bolsa de deporte y dentro de ella hay una camiseta del 10 de color de rosa, una moto, un coche y una botella en la que pone danger.
En la bolsa ponía “al mérito del deporte”. Los invitados se ponen a lanzar sus teorías sobre el asesino, entre los que se encuentran Fernando Alonso o Pedri.
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