La pulla de David de Jorge a Susi Caramelo: “Te huele el aliento”

Àngel Llàcer les ha preguntado a las celebridades cómo se han visto como inspectores durante el programa de Una fiesta de muerte.

David de Jorge ha asegurado “sentirme muy apenado por la muerte de Los Morancos” y Llàcer ha acusado al chef de no enterarse de mucho cuando se exponían las pistas. Para el chef, el asesino es Pau Gasol.

Al decir ese nombre, Susi Caramelo se pone a reír, una gracia que le ha molestado a David de Jorge que le ha reprochado a la humorista, “no te lo he dicho, pero te huele el aliento”. Susi Caramelo no se ha querido callar ante las palabras del chef, “no digas eso que se lo van a creer”.

Àngel Llàcer ha acusado a Susi Caramelo de ser la más marañera de todos, “yo he dicho mentiras desde el minuto uno y aun así creo que voy a ganar” ha dicho la humorista. Susi Caramelo y Carlos Baute han coincidido en el nombre del asesino, Arancha Sánchez Vicario.

Isabel Forner ha apuntado también a Pau Gasol como el asesino de Los Morancos y Jorge Sanz ha apuntado a Alejandro Sanz. ¿Quién habrá acertado en sus teorías?

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