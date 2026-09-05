Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
UNA FIESTA DE MUERTE: Descubre al asesino en nuestra web app y gana 3.000 euros desde casa

Mejores momentos | Asesinato en Canfranc

El engaño de Isabel Forner a Carlos Baute y Susi Caramelo: “Me he inventado todas las pruebas para que estén confundidos”

La periodista deportiva ha decidido jugar su baza y ha engañado a la humorista y al cantante con sus pistas.

Isabel Forner se inventa pruebas en Una fiesta de muerte

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Susi Caramelo ha empezado Una fiesta de muerte jugando sucio y le ha hecho una zancadilla a Isabel Forner asegurándole que le gusta hacer trampas.

La prueba por equipos la ha ganado el equipo de la periodista y han tenido acceso a nuevas pistas sobre el asesino de Los Morancos.

Una fiesta de muerte

En la mesa de investigación, todos los invitados se juntan para exponer lo que han descubierto. Isabel Forner ha decidido jugar su revancha y ha escrito tres pistas en un papel.

“Me he inventado todas las pruebas que había visto para confundirlos” ha asegurado la periodista deportiva sobre las pistas que le ha dado a la humorista y al cantante.

Susi Caramelo le ha arrebatado el papel con las pistas y se ha comido su papel con sus pistas para no dar nada a sus rivales. ¿Se enterarán de la traición de Isabel Forner?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Una fiesta de muerte

Publicidad

Programas

El asesino de Los Morancos en Una fiesta de muerte

Descubre la identidad del asesino de Los Morancos en Una fiesta de muerte: “Pau Gasol no es”

David de Jorge y Susi Caramelo

La pulla de David de Jorge a Susi Caramelo: “Te huele el aliento”

Carlos Baute

El cabreo de Carlos Baute con Susi Caramelo: “¿Tú estás de broma?”

Susi Caramelo
Mejores momentos | Asesinato en Canfranc

La acusación de Susi Caramelo a sus compañeros: “Sois todos unos inútiles”

Jorge Sanz
Mejores momentos | Asesinato en Canfranc

Jorge Sanz se niega a dar pistas a Isabel: “Has perdido la oportunidad”

Isabel Forner se inventa pruebas en Una fiesta de muerte
Mejores momentos | Asesinato en Canfranc

El engaño de Isabel Forner a Carlos Baute y Susi Caramelo: “Me he inventado todas las pruebas para que estén confundidos”

La periodista deportiva ha decidido jugar su baza y ha engañado a la humorista y al cantante con sus pistas.

Una fiesta de muerte
Mejores momentos | Asesinato en Canfranc

Pedri, Fernando Alonso o Dani Pedrosa entre las quinielas de Jorge Sanz, David de Jorge e Isabel Forner

El equipo formado por el actor, el chef y la periodista han sido los primeros en completar la prueba por equipos en Una fiesta de muerte y han tenido acceso a una nueva pista sobre el asesino de Los Morancos.

Una fiesta de muerte

Jorge Cadaval cae envenenado ante los ojos del inspector: “¡Dos muertos en un día!”

César Cadaval

Àngel Llàcer deja sin palabras a los invitados: “Un Moranco ha muerto”

Susi Caramelo

Susi Caramelo: “He hecho trampas toda la vida porque es lo que me divierte”

Publicidad