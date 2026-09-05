El engaño de Isabel Forner a Carlos Baute y Susi Caramelo: “Me he inventado todas las pruebas para que estén confundidos”

Susi Caramelo ha empezado Una fiesta de muerte jugando sucio y le ha hecho una zancadilla a Isabel Forner asegurándole que le gusta hacer trampas.

La prueba por equipos la ha ganado el equipo de la periodista y han tenido acceso a nuevas pistas sobre el asesino de Los Morancos.

En la mesa de investigación, todos los invitados se juntan para exponer lo que han descubierto. Isabel Forner ha decidido jugar su revancha y ha escrito tres pistas en un papel.

“Me he inventado todas las pruebas que había visto para confundirlos” ha asegurado la periodista deportiva sobre las pistas que le ha dado a la humorista y al cantante.

Susi Caramelo le ha arrebatado el papel con las pistas y se ha comido su papel con sus pistas para no dar nada a sus rivales. ¿Se enterarán de la traición de Isabel Forner?

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