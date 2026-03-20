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La pérdida de identidad de Ana Torroja tras el fin de Mecano: "Me encontré con que no tenía dónde agarrarme"

El éxito de Mecano se acabó de un día para otro, cuando José María Cano dejó el grupo. Fue entonces cuando Ana Torroja se encontró con la dicotomía de marcharse o seguir en solitario, algo que llegó a abrumarla hasta el punto de sentir que estaba perdida.

Ana Torroja

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Ana Torroja, quien fue vocalista de Mecano, ahora recorre una carrera en solitario en la que ha superado miedos, inseguridades y la sombra de un grupo que siempre la acompañará, pero que a veces fue demasiado larga.

Fue a finales de los años 90 cuando José María Cano anunció que se marchaba de Mecano. Aquello sorprendió a Ana Torroja, que confiesa que lo había dejado todo por ellos. "Para mí fue una sorpresa, dejé de estudiar por Mecano y entonces me encuentro con que no tengo dónde agarrarme", recuerda.

Ana Torroja confiesa que el éxito de Mecano fue abrumador, hasta el punto de generarle un principio de agorafobia. Sin embargo, el miedo a no saber qué sería de su futuro era aún más aterrador. "Me costó mucho encontrar mi identidad", afirma la artista.

Finalmente, y pese a los miedos que la asaltaban, decidió recorrer una carrera en solitario. "Tuve que empezar de cero", señala. Hoy, presenta su séptimo disco en solitario y el más personal. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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