Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con él

El psicólogo Javier Urra anuncia que padece un cáncer de pulmón con metástasis: "A la vida hay que ponerle ganas"

El famoso psicólogo y exdefensor del Menor desvela que está atravesando un momento difícil tras recibir el diagnóstico de que padece un cáncer de pulmón. Pese a todo, lanza un mensaje lleno de esperanza.

Javier Urra

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Javier Urra es uno de los psicólogos más importantes de nuestro país. Quien fue Defensor del Menor, ha desvelado el complicado momento que atraviesa, tras recibir un diagnóstico desolador.

"Ayer me dijeron que tengo un cáncer de pulmón con metástasis", afirma Urra. Tras sufrir seis infartos, este nuevo diagnóstico se suma al complicado historial médico del psicólogo, pero no le quita las ganas de vivir.

Tan solo un día después de recibir la noticia, Javier Urra asiste a nuestro programa como colaborador. "Sigo trabajando mucho porque a la vida hay que ponerle ganas", asegura.

Urra no sabe si logrará ganar la batalla al cáncer o no, pero lo que sí sabe es que disfrutará de la vida mientras pueda. "La vida acaba donde acaba, pero hay que ponerle ganas", señala, "lo importante no es la tumba, es la memoria: estar orgulloso de lo que has hecho". ¡Dale al play para escuchar su inspirador mensaje!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Javier Urra

El psicólogo Javier Urra anuncia que padece un cáncer de pulmón con metástasis: "A la vida hay que ponerle ganas"

Ex defensor

La madre de la menor agredida en Moguer, Huelva: "Vamos a luchar para salir adelante"

Madre de otra menor agresora

Habla la madre de otra de las menores agresoras de Moguer (Huelva): "No lo justifico, pero que dejen de acosarla"

Antonio Orozco
Mejores momentos | Gran final

Las emotivas palabras de Antonio Orozco al recordar a su padre: “No hay un solo verso en el que no hable de él”

La trágica historia de Valeria, en coma y sin dinero en Australia
HISTORIA VALERIA

El trágico accidente de Valeria, en coma y arruinada en Australia: "No sabemos qué hacer y en el estado que está no puede viajar"

Los vecinos de La Vilavella se quedan sin agua potable
Incendios en Castellón

Se quedan sin agua potable por los incendios en Castellón y tienen que repartir botellas entre los vecinos: "Por lo menos que puedan sobrevivir"

La Vilavella ha prohibido temporalmente beber agua del grifo tras el incendio que afecta a la Sierra de Espadán. El Ayuntamiento ya reparte agua embotellada entre los vecinos mientras se analiza la calidad del suministro.

Cuando un millón entra en juego, todo es posible: este sábado, Atrapa un millón
Sábado a las 22:00 horas

Cuando un millón entra en juego, todo es posible: este sábado, Atrapa un millón

Parejas de concursantes llegan al plató para hacerse con el mayor premio posible, aunque para eso tienen que superar ocho rondas de preguntas apostando el dinero en las ya míticas trampillas del programa.

Receta sencilla y exquisita de Karlos Arguiñano: arroz blanco con huevo y guisantes

Una receta infalible: arroz blanco con huevo y guisantes

Sergi cuenta su experiencia haciendo un 'Ibiza Express'

Miquel Valls y Ana Iris Simón son invitados a hacerse un 'Ibiza Express': la nueva moda de volar, salir de fiesta y volver en el mismo día

Jamoncitos de pollo con salsa de almendra

¡Cualquiera puede hacerlo! Jamoncitos de pollo con salsa de almendra

Publicidad