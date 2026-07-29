El psicólogo Javier Urra anuncia que padece un cáncer de pulmón con metástasis: "A la vida hay que ponerle ganas"

Javier Urra es uno de los psicólogos más importantes de nuestro país. Quien fue Defensor del Menor, ha desvelado el complicado momento que atraviesa, tras recibir un diagnóstico desolador.

"Ayer me dijeron que tengo un cáncer de pulmón con metástasis", afirma Urra. Tras sufrir seis infartos, este nuevo diagnóstico se suma al complicado historial médico del psicólogo, pero no le quita las ganas de vivir.

Tan solo un día después de recibir la noticia, Javier Urra asiste a nuestro programa como colaborador. "Sigo trabajando mucho porque a la vida hay que ponerle ganas", asegura.

Urra no sabe si logrará ganar la batalla al cáncer o no, pero lo que sí sabe es que disfrutará de la vida mientras pueda. "La vida acaba donde acaba, pero hay que ponerle ganas", señala, "lo importante no es la tumba, es la memoria: estar orgulloso de lo que has hecho". ¡Dale al play para escuchar su inspirador mensaje!

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