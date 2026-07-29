Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EXCLUSIVA

Habla la madre de otra de las menores agresoras de Moguer (Huelva): "No lo justifico, pero que dejen de acosarla"

La paliza grabada de un grupo de menores a otra en Moguer (Huelva) ha revolucionado las redes sociales. Tanto que el video se ha viralizado y las madres de algunas agresoras han denunciado el acoso que están sufriendo.

Madre de otra menor agresora

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El vídeo de un grupo de menores de 12 años agrediendo a otra en Moguer (Huelva) ha dado la vuelta al país. En él, el grupo acorrala a la víctima, la insultan y la agreden, diciendo sentirse "orgullosas" de ello.

A raíz de la viralización del vídeo, las madres de las menores que aparecen en el vídeo han denunciado públicamente los hechos. Estas no ven justo que se difunda el rostro de las menores agresoras, que están sufriendo una oleada de críticas e insultos.

En Y ahora Sonsoles hablamos con la madre de una de las menores implicadas, que condenaba la actitud de su hija, pero pedía respeto. Según nos contó, estaban recibiendo el acoso de gran parte del pueblo.

Paliza

Ahora, hablamos con otra madre de las agresoras, que también se siente avergonzada por lo ocurrido. "Si yo hubiese estado, a mi hija la hago yo arrodillarse para que sienta lo que sintió esa niña", afirma, "no es la educación que yo le he dado".

Sin embargo, señala que "tampoco ve justo" el odio que está recibiendo su hija a raíz de la difusión del vídeo. "No justifico lo que ha hecho mi hija, pero que dejen de acosarla y amenazarla, yo tengo miedo de que mis hijas salgan a la calle", advierte, entre lágrimas.

Desde que el vídeo ha salido a la luz, esta madre sostiene que no pueden salir a la calle: "Estamos atemorizados, que pare esto, por favor".

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ex defensor

La madre de la menor agredida en Moguer, Huelva: "Vamos a luchar para salir adelante"

Madre de otra menor agresora

Habla la madre de otra de las menores agresoras de Moguer (Huelva): "No lo justifico, pero que dejen de acosarla"

Antonio Orozco

Las emotivas palabras de Antonio Orozco al recordar a su padre: “No hay un solo verso en el que no hable de él”

La trágica historia de Valeria, en coma y sin dinero en Australia
HISTORIA VALERIA

El trágico accidente de Valeria, en coma y arruinada en Australia: "No sabemos qué hacer y en el estado que está no puede viajar"

Los vecinos de La Vilavella se quedan sin agua potable
Incendios en Castellón

Se quedan sin agua potable por los incendios en Castellón y tienen que repartir botellas entre los vecinos: "Por lo menos que puedan sobrevivir"

Cuando un millón entra en juego, todo es posible: este sábado, Atrapa un millón
Sábado a las 22:00 horas

Cuando un millón entra en juego, todo es posible: este sábado, Atrapa un millón

Parejas de concursantes llegan al plató para hacerse con el mayor premio posible, aunque para eso tienen que superar ocho rondas de preguntas apostando el dinero en las ya míticas trampillas del programa.

Receta sencilla y exquisita de Karlos Arguiñano: arroz blanco con huevo y guisantes
PARA 4 PERSONAS

Una receta infalible: arroz blanco con huevo y guisantes

Sin muchas complicaciones este plato puede salvarte el día y, además, dejarte muy buen sabor de boca, ¡porque está riquísimo! Descubre la receta de Karlos Arguiñano.

Sergi cuenta su experiencia haciendo un 'Ibiza Express'

Miquel Valls y Ana Iris Simón son invitados a hacerse un 'Ibiza Express': la nueva moda de volar, salir de fiesta y volver en el mismo día

Jamoncitos de pollo con salsa de almendra

¡Cualquiera puede hacerlo! Jamoncitos de pollo con salsa de almendra

Plato único de Arguiñano: alubias pintas con arroz integral

Alubias pintas con arroz integral de Arguiñano: todo un manjar

Publicidad