Habla la madre de otra de las menores agresoras de Moguer (Huelva): "No lo justifico, pero que dejen de acosarla"

El vídeo de un grupo de menores de 12 años agrediendo a otra en Moguer (Huelva) ha dado la vuelta al país. En él, el grupo acorrala a la víctima, la insultan y la agreden, diciendo sentirse "orgullosas" de ello.

A raíz de la viralización del vídeo, las madres de las menores que aparecen en el vídeo han denunciado públicamente los hechos. Estas no ven justo que se difunda el rostro de las menores agresoras, que están sufriendo una oleada de críticas e insultos.

En Y ahora Sonsoles hablamos con la madre de una de las menores implicadas, que condenaba la actitud de su hija, pero pedía respeto. Según nos contó, estaban recibiendo el acoso de gran parte del pueblo.

Ahora, hablamos con otra madre de las agresoras, que también se siente avergonzada por lo ocurrido. "Si yo hubiese estado, a mi hija la hago yo arrodillarse para que sienta lo que sintió esa niña", afirma, "no es la educación que yo le he dado".

Sin embargo, señala que "tampoco ve justo" el odio que está recibiendo su hija a raíz de la difusión del vídeo. "No justifico lo que ha hecho mi hija, pero que dejen de acosarla y amenazarla, yo tengo miedo de que mis hijas salgan a la calle", advierte, entre lágrimas.

Desde que el vídeo ha salido a la luz, esta madre sostiene que no pueden salir a la calle: "Estamos atemorizados, que pare esto, por favor".

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