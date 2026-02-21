Pepe lleva 23 años viviendo en una calle sin nombre: "Toda la correspondencia me llega a un bar cercano, incluso Hacienda"

Pepe vive en Almadraba de Monteleva (Almería). Si le preguntan dónde exactamente dirá en la Avenida Mirador, pero realmente no podrá decir en qué calle, porque no existe.

Lleva 23 años en una casa situada en una calle sin nombre que ningún cartero, taxista o repartidor encuentra. "Solo existe para Hacienda", asegura Pepe.

Toda la correspondencia, incluida la de la Agencia Tributaria, le llega a un bar cercano al que tiene que ir a firmar para confirmar que lo ha recibido. Sin embargo, el problema llega cuando el bar cierra por vacaciones.

Además de la correspondencia, vivir en una calle sin nombre se convierte en un verdadero problema cuando se tiene una emergencia. "Una vez tuvimos un incendio en casa y los bomberos tardaron más porque no la encontraban", recuerda Pepe.

Pese a que los vecinos han reclamado muchas veces al Ayuntamiento que le pongan nombre a la calle, van camino de los 24 años sin la placa. ¿Lograrán un nombre propio?