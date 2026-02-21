Antena3
“Contigo, El Desafío es mucho mejor”: la valoración más especial de Juan del Val, el próximo viernes en Antena 3

El miembro del jurado nos mostrará sus palabras más emotivas a un concursante en el próximo programa de El Desafío.

Julián López
El Desafío está subiendo su listón en una edición en la que los concursantes se están dejando la piel por ser el nuevo campeón. Jessica Goicoechea ha logrado el pleno de dieces del jurado tras su apnea, siendo la ganadora del último programa.

Jessica Goicoechea gana la séptima gala de El Desafío

En el próximo programa, las cosas se ponen muy serias para nuestros concursantes, pues cualquier detalle será vital para estar en los puestos más altos de la clasificación, optando a ganar El Desafío.

Juan del Val no se guarda nada y declara que hay un concursante que es muy importante para el programa: “Contigo, El Desafío es mucho mejor”, le valora el miembro del jurado.

¿A quién se lo estará diciendo? No te pierdas, el próximo viernes a las 22.00 horas, un nuevo programa de El Desafío en Antena 3.

