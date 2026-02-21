Pilar Rubio,ante el dolor de Eduardo Navarrete: “Esto es de lo más salvaje que he visto en televisión”

Eduardo Navarrete ha demostrado que es un gran concursante al protagonizar un increíble desafío de escapismo con hielo.

El diseñador ha conseguido su reto con un gran esfuerzo y una asombrosa capacidad de sufrimiento.

Juan del Val le ha aplaudido su dolor al verle desde fuera, Pilar Rubio por su parte ha confesado que ha sido “de lo más salvaje que ha visto en televisión”.

La miembro del jurado ha explicado cómo ella afronta el frío al ser asidua a los contrastes bajo el agua. “Te has llevado una sesión de crioterapia gratis por la cara” ha asegurado Pilar Rubio.