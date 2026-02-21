Contenido extra
VÍDEO INÉDITO: Joaquín lanza un penalti a un portero de la escuela de fútbol japonés
El exdelantero del Real Betis ha vuelto a vestirse de corto para lanzar un penalti.
Joaquín y su familia, han visitado una escuela de fútbol japonesa, donde se podía palpar la emoción de los jugadores al verlo. Uno de ellos, en concreto el portero, ha tenido la oportunidad de enfrentarse a él en un penalti.
El andaluz, antes de lanzar el penalti, ha avisado al equipo japonés de que no pusieran las expectativas muy altas ya, que lleva tres años retirado. Entre risas, ha imitado a Cristiano Ronaldo abriendo las piernas antes de lanzar la pena máxima.
Como era de esperar, Joaquín Sánchez, ha engañado al portero lanzando el penalti por la derecha para marcar gol y consolar al jugador nipón con un cálido abrazo.
