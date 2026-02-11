Famosos
Paulina Rubio despide a toda su plantilla en busca del presunto 'topo' de Colate Vallejo-Nágera: "Desconfía de su propia sombra"
La cantante ha despedido a sus empleados del hogar en pleno proceso judicial. Un movimiento que vendría dado por sus sospechas de que alguna persona de su círculo estaba pasando información a su exmarido.
Publicidad
Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera se encuentran en pleno proceso judicial por el futuro de su hijo. El exmarido de la cantante lucha por llevarse a su hijo a España definitivamente, algo que podría determinarse en cuestión de meses.
La artista teme perder a su hijo, ya que los recientes informes redactados por la trabajadora social del juzgado podrían haber dañado su imagen. Una imagen a la que se suma su último movimiento: el despido de toda su plantilla de empleados del hogar.
Aparentemente, Paulina teme que alguien de su plantilla haya filtrado información para favorecer a Colate en el juicio. Algo que los propios empleados niegan rotundamente. "Toda la gente que entra en casa de Paulina ha tenido que firmar un contrato de confidencialidad", asegura Susana Uribarri.
"Desconfía de su propia sombra, está muy angustiada porque no sabe por dónde se le va la información", señala Raúl Gutiérrez, periodista mexicano, "su servicio era una subcontratación".
Más Noticias
- Juan López, el hombre de 82 años al que estudian por tener un cuerpo de 30: "Hay genética, pero también entrenamiento"
- La confianza de Joaquín Sánchez y Susana Saborido con sus hijas: "Hablamos de sexo abiertamente, aunque él lo pasa peor"
- La medida que pone fin a los precios abusivos en casos de emergencia: "Mi padre falleció y los vuelos no bajaban de 1.000 euros"
Otros apuntan a que, al esperarse que pierda el juicio, Paulina estaría pensando vender la casa de Miami, donde trabajaba la plantilla despedida. ¿Qué hay realmente tras la decisión de Paulina Rubio?
Publicidad