Paulina Rubio despide a toda su plantilla en busca del presunto 'topo' de Colate Vallejo-Nágera: "Desconfía de su propia sombra"

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera se encuentran en pleno proceso judicial por el futuro de su hijo. El exmarido de la cantante lucha por llevarse a su hijo a España definitivamente, algo que podría determinarse en cuestión de meses.

La artista teme perder a su hijo, ya que los recientes informes redactados por la trabajadora social del juzgado podrían haber dañado su imagen. Una imagen a la que se suma su último movimiento: el despido de toda su plantilla de empleados del hogar.

Aparentemente, Paulina teme que alguien de su plantilla haya filtrado información para favorecer a Colate en el juicio. Algo que los propios empleados niegan rotundamente. "Toda la gente que entra en casa de Paulina ha tenido que firmar un contrato de confidencialidad", asegura Susana Uribarri.

"Desconfía de su propia sombra, está muy angustiada porque no sabe por dónde se le va la información", señala Raúl Gutiérrez, periodista mexicano, "su servicio era una subcontratación".

Otros apuntan a que, al esperarse que pierda el juicio, Paulina estaría pensando vender la casa de Miami, donde trabajaba la plantilla despedida. ¿Qué hay realmente tras la decisión de Paulina Rubio?