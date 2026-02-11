Isabel Rábago, sobre la nueva ilusión de Pepe Navarro: "Le he preguntado por ella y no está enamorado"

Pepe Navarro parece haber recobrado la ilusión y, según la revista Semana, tiene nombre y apellidos: Verónica Schmidt Bolaños. Ella es la polifacética nueva pareja del presentador y se presenta en sus redes sociales como influencer, comunity manager, presentadora de televisión y Miss Madrid 2023.

Pese a que ambos llevarían juntos más de un año y Verónica ya conocería al círculo de Pepe Navarro, estos no se considerarían todavía pareja como tal. "Es una amiga con derecho a roce, no son novios", asegura Susana Uribarri.

Nuestra colaboradora Isabel Rábago ha podido hablar con Pepe Navarro, que le ha aclarado lo que siente por Verónica. "Le he preguntado por esta mujer y no está enamorado", señala.

Por el momento, parece que Pepe Navarro estaría compartiendo tiempo con una nueva ilusión. ¿Irá a más la relación entre Verónica y Pepe Navarro? ¡Dale al play para enterarte de todo!