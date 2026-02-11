Francisco, un concursante con “sangre fría”: así vivió su estreno en El Rosco

La tranquilidad ha regresado a Pasapalabra tras unos programas con mucho movimiento en la Silla Azul. De hecho, Édgar y Óscar, los concursantes que jugaron en la tarde posterior al histórico bote de Rosa, han ido quedando eliminados. El último Rosco lo protagonizaron Alejandro, tras su primera victoria, y Francisco, que pudo celebrar su estreno con un empate.

Alejandro se ha permitido, charlando con Roberto Leal, incluso ser ambicioso al empezar su tercer programa en Pasapalabra: “A por el cuarto… o a por el bote, lo que caiga”. Su balance tras el empate es “satisfecho”, y no es para menos porque ya acumula 1.800 euros en su haber.

Por su parte, Francisco ha contado un lance de El Rosco porque tuvo que morderse la lengua para no dar una respuesta más. Pensaba que sería cierta pero prefirió las tablas para comenzar: “Hay que aterrizar”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Y, como ha dicho, “menos mal” porque habría fallado. En cualquier caso, Roberto ha destacado que lo que tuvo es “sangre fría” a la hora de tomar la decisión. ¡Dale al play!

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.