Los demoledores informes contra Paulina Rubio y Colate que llevan a su hijo ante el juez: "Perjudican a ambos"

Nuevos movimientos judiciales en el caso por la custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera. La jueza de Miami ha decidido que el menor, de 15 años, sea escuchado por primera vez en el proceso.

La decisión llega tras analizar el informe de 23 páginas elaborado por la asistente social del tribunal, en el que se recogen las versiones de ambas partes. En él, Paulina acusa a Colate de influir negativamente en su hijo, mientras que él señala a la cantante como responsable del deterioro emocional del menor y asegura que el adolescente es feliz cuando vive en España.

El documento también recoge varios episodios de conflicto familiar vividos en los últimos años, algunos de ellos con intervención policial, así como el testimonio directo de la guardiana de la Corte, que relata enfrentamientos con la propia Paulina. Todos estos elementos serán clave en el juicio, donde el testimonio del menor marcará un punto de inflexión.

Las conclusiones del informe sostienen que ambos progenitores son "tóxicos" poniendo a su hijo en contra del otro. "Los informes perjudican a ambos", advierte Raúl Gutiérrez, periodista mexicano. ¿Cuál será la decisión final? ¿Se quedará el menor en España?