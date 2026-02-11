Antena3
David Bisbal agradece el apoyo tras la muerte de su padre: "Estamos tranquilos porque ya está en paz"

El padre de David Bisbal fallecía ayer a los 84 años tras una larga lucha contra el alzhéimer. Una pérdida ante la que toda la familia se mantuvo unida.

José Bisbal Carrillo, el padre de David Bisbal, fallecía ayer a los 84 años. El siete veces campeón de España de boxeo fallecía en una residencia de Almería, donde vivía desde hacía varios años.

Tras una larga y complicada lucha contra el alzhéimer, José Bisbal se marchaba, dejando un legado imborrable. Su familia le despedía ayer en un tanatorio de Almería, manteniéndose unida incluso en los peores momentos.

Tras la incineración de José Bisbal, su hijo quiso agradecer ante los medios el apoyo recibido: "He sentido muchas muestras de cariño". El cantante se mostraba afligido, pero confesaba estar tranquilo. "Pepe ya está en paz", asegura.

Bisbal y su familia se han convertido en un núcleo irrompible que se ha mantenido al lado de Pepe hasta el último momento. "Ha estado rodeado de sus hijos, de su nieto, de todos sus hermanos y sus amigos", nos cuenta David Bisbal.

