Mejores momentos | 11 de febrero

Francisco, ¿al fin un buen concursante en La Pista?: “Son dos programas a la primera”

El concursante gaditano se estrenó con pleno en la prueba musical y lo ha repetido asegurando que ‘La culpa fue del cha-cha-chá’.

Alberto Mendo
Publicado:

Con el histórico bote ganado por Rosa en Pasapalabra, quedaron atrás las bromas sobre lo regular que se les daba a la gallega y a Manu la prueba de La Pista. Con su despedida, una de las grandes incógnitas era si aparecería algún concursante con buen oído musical. Francisco ha llegado para dar respuesta a esa pregunta.

El gaditano debutó de la mejor forma posible en La Pista: con un pleno. ¿La suerte del principiante? Él mismo ha resuelto esas dudas repitiendo resultado: segundo duelo musical contra Alejandro y otra vez que ha acertado a la primera, esta vez una canción del año 1989.

Tras escuchar el primer fragmento y ser más rápido con el pulsador, Francisco ha tardado poco en asegurar que ‘La culpa fue del cha-cha-chá’. Roberto Leal, pese a descubrir que el concursante no es de karaokes, le ha elogiado: “No cantarás pero te quedas con las canciones”, en concreto con este tema de Gabinete Caligari. El presentador ha alucinado: “Son dos programas a la primera”. ¡Revívelo en el vídeo!

