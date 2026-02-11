Florinda, de estafada a presunta estafadora por un falso amor: "Quise ayudar a un hombre que decía ser un soldado de Líbano"

Florinda se enamoró por internet de un hombre que resultó ser ficticio. Este decía vivir en el Líbano y le pedía dinero a Florinda para poder salir del país y reencontrarse con ella. Unas cantidades que para ella eran inasumibles en un principio.

Antes de descubrir que estaba siendo estafada, Florinda llegó a mandarle a su falso amor hasta 85.000 euros. Unas cantidades que comenzaron a salir de su negocio, una agencia de viajes con 35 años de historia que terminó cerrando de la noche a la mañana, dejando a deber 100.000 euros a sus clientes por unos viajes que nunca se hicieron.

Sus clientes no solo no recuperaron su dinero, sino que están indignados de pensar que este ha sido destinado a un entramado criminal de estafas del amor. Algo que Florinda niega rotundamente: "No se ha estafado a ningún cliente".

Florinda ha pasado seis meses en la cárcel por riesgo de fuga. Unos meses que asegura que han sido muy difíciles y por algo que, según ella, nunca hizo. "Yo no cerré la oficina, fueron mis empleados los que cerraron la oficina por dos bajas, todo lo llevaban ellos, yo no llevaba la contabilidad", asegura.

Hoy, Florinda sostiene que su error fue confiar en la persona equivocada y ser demasiado empática: "Le ayudé porque en el Líbano están muy mal". Un error que ha arrastrado a muchas personas, que habrían perdido su dinero por culpa de Florinda.