La confianza de Joaquín Sánchez y Susana Saborido con sus hijas: "Hablamos de sexo abiertamente, aunque él lo pasa peor"
Hablamos con Joaquín Sánchez y Susana Saborido sobre su experiencia en Japón junto a sus hijas. Un viaje que les ha unido aún más como familia.
El capitán en Japón triunfa en las noches de Antena 3. El viaje de la familia Sánchez Saborido nos está dando momentazos y estamos conociendo mucho más a Joaquín, a Susana y a sus hijas, Daniela y Salma.
Pese a que han aprendido mucho de la vida en Japón, disfrutando de sus tradiciones, su gastronomía y su gente, confiesan que no han logrado aprender japonés. "Es un idioma muy complicado", nos cuenta Susana Saborido.
Sin embargo, la barrera del idioma no ha sido un obstáculo para disfrutar del tiempo en familia y, sobre todo, con sus hijas. "Yo noto la confianza a la hora de que me cuenten cosas", asegura Joaquín, "esas cosas te las dan estos viajes".
Tal es su confianza, que Joaquín y Susana hablan abiertamente de todo con sus hijas, incluido el sexo. "En casa hablamos incluso más abiertamente, aunque Joaquín suele ser más reservado", admite Susana.
Definitivamente, la familia Sánchez Saborido no ha perdido el tiempo en Japón. Una experiencia que promete seguir regalándonos risas y mucha diversión. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!
