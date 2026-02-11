Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ellos

La confianza de Joaquín Sánchez y Susana Saborido con sus hijas: "Hablamos de sexo abiertamente, aunque él lo pasa peor"

Hablamos con Joaquín Sánchez y Susana Saborido sobre su experiencia en Japón junto a sus hijas. Un viaje que les ha unido aún más como familia.

Joaquín y Susana

Publicidad

El capitán en Japón triunfa en las noches de Antena 3. El viaje de la familia Sánchez Saborido nos está dando momentazos y estamos conociendo mucho más a Joaquín, a Susana y a sus hijas, Daniela y Salma.

Pese a que han aprendido mucho de la vida en Japón, disfrutando de sus tradiciones, su gastronomía y su gente, confiesan que no han logrado aprender japonés. "Es un idioma muy complicado", nos cuenta Susana Saborido.

Sin embargo, la barrera del idioma no ha sido un obstáculo para disfrutar del tiempo en familia y, sobre todo, con sus hijas. "Yo noto la confianza a la hora de que me cuenten cosas", asegura Joaquín, "esas cosas te las dan estos viajes".

Tal es su confianza, que Joaquín y Susana hablan abiertamente de todo con sus hijas, incluido el sexo. "En casa hablamos incluso más abiertamente, aunque Joaquín suele ser más reservado", admite Susana.

Definitivamente, la familia Sánchez Saborido no ha perdido el tiempo en Japón. Una experiencia que promete seguir regalándonos risas y mucha diversión. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

David Bisbal

David Bisbal agradece el apoyo tras la muerte de su padre: "Estamos tranquilos porque ya está en paz"

Paulina Rubio

Paulina Rubio despide a toda su plantilla en busca del presunto 'topo' de Colate Vallejo-Nágera: "Desconfía de su propia sombra"

Juan López

Juan López, el hombre de 82 años al que estudian por tener un cuerpo de 30: "Hay genética, pero también entrenamiento"

Joaquín y Susana
Hablamos con ellos

La confianza de Joaquín Sánchez y Susana Saborido con sus hijas: "Hablamos de sexo abiertamente, aunque él lo pasa peor"

Precios abusivos
Debate

La medida que pone fin a los precios abusivos en casos de emergencia: "Mi padre falleció y los vuelos no bajaban de 1.000 euros"

Florinda
Lo vemos

Florinda, de estafada a presunta estafadora por un falso amor: "Quise ayudar a un hombre que decía ser un soldado de Líbano"

Una estafa del amor le hizo perder 85.000 euros, un dinero que presuntamente sacaba de su negocio, una agencia de viajes que cerró quedándose 100.000 euros de clientes que nunca llegaron a sus destinos.

Cristina
Temporal

Cristina se quedó atrapada en casa durante las inundaciones: "Cuando mi marido quiso salir, ya no podía"

Llega la borrasca Nils, mientras en muchos municipios aún no se han recuperado de Leonardo, ni de Marta. En el sur de la Península, muchos lo han perdido todo y la lluvia no da tregua.

Macro cementerio chino

Revuelta vecinal por el proyecto del mayor cementerio chino de Europa en un pequeño pueblo de Cataluña

Laura Matamoros, sobre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

La confesión de Laura Matamoros sobre Carlo Costanzia: "Me dijo: 'Somos primos por sangre, no porque nos llevemos ya'"

Álvaro de Marichalar

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Álvaro de Marichalar: ¿cómo le han sentado las memorias de Urdangarin?

Publicidad