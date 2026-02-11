Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 11 de febrero

Arancha del Sol sorprende en Pasapalabra con el lugar más raro para una siesta: “Antes me daba vergüenza”

En cuanto Pablo Carbonell ha contado lo pronto que suele acostarse, Roberto Leal se ha puesto a indagar en la forma de dormir de los invitados.

Arancha del Sol sorprende en Pasapalabra con el lugar más raro para una siesta: “Antes me daba vergüenza”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

A veces las conversaciones con las que Roberto Leal recibe a los invitados surgen de la forma más insospechada. El presentador ha encontrado el tema cuando Pablo Carbonell ha revelado lo pronto que suele acostarse. “A estas horas ya estoy dormido”, ha reconocido el cantante. ¡Suele acostarse sobre las 7 y 8 de la tarde! Por lo tanto, en situaciones normales, se habría perdido el pasado Rosco entre Alejandro y Francisco, que terminó con un valioso empate.

Francisco planta cara a Alejandro en su estreno en El Rosco: ¿alcanzará sus 22 aciertos?

En cambio, Víctor Palmero ha confesado que el inicio de Pasapalabra coincidiría con el final de su siesta. Ha aclarado que se lo concede “depende del día”, una maravilla a la que también se ha apuntado Roberto bromeando con que su cabezadita sería de “diez o doce horas…, o minutos”.

La aportación sorprendente que ha hecho Arancha del Sol es el lugar en el que puede quedarse dormida. “Me empiezan a toquetear y me entra un gustito, que me quedo frita”, ha confesado, añadiendo: “Antes me daba vergüenza, ya no”. ¿Dónde se permite esta gratificante cabezadita? ¡Descúbrelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Primera derrota de Alejandro en El Rosco: Francisco, sublime, le obliga a una gran remontada

Primera derrota de Alejandro en El Rosco: Francisco, sublime, le obliga a una gran remontada

Francisco, ¿al fin un buen concursante en La Pista?: “Son dos programas a la primera”

Francisco, ¿al fin un buen concursante en La Pista?: “Son dos programas a la primera”

Arancha del Sol sorprende en Pasapalabra con el lugar más raro para una siesta: “Antes me daba vergüenza”

Arancha del Sol sorprende en Pasapalabra con el lugar más raro para una siesta: “Antes me daba vergüenza”

Francisco, un concursante con “sangre fría”: así vivió su estreno en El Rosco
Mejores momentos | 11 de febrero

Francisco, un concursante con “sangre fría”: así vivió su estreno en El Rosco

Pepe Navarro
Lo vemos

Isabel Rábago, sobre la nueva ilusión de Pepe Navarro: "Le he preguntado por ella y no está enamorado"

David Bisbal
Última hora

David Bisbal agradece el apoyo tras la muerte de su padre: "Estamos tranquilos porque ya está en paz"

El padre de David Bisbal fallecía ayer a los 84 años tras una larga lucha contra el alzhéimer. Una pérdida ante la que toda la familia se mantuvo unida.

Paulina Rubio
Famosos

Paulina Rubio despide a toda su plantilla en busca del presunto 'topo' de Colate Vallejo-Nágera: "Desconfía de su propia sombra"

La cantante ha despedido a sus empleados del hogar en pleno proceso judicial. Un movimiento que vendría dado por sus sospechas de que alguna persona de su círculo estaba pasando información a su exmarido.

Juan López

Juan López, el hombre de 82 años al que estudian por tener un cuerpo de 30: "Hay genética, pero también entrenamiento"

Joaquín y Susana

La confianza de Joaquín Sánchez y Susana Saborido con sus hijas: "Hablamos de sexo abiertamente, aunque él lo pasa peor"

Precios abusivos

La medida que pone fin a los precios abusivos en casos de emergencia: "Mi padre falleció y los vuelos no bajaban de 1.000 euros"

Publicidad