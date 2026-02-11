Arancha del Sol sorprende en Pasapalabra con el lugar más raro para una siesta: “Antes me daba vergüenza”

A veces las conversaciones con las que Roberto Leal recibe a los invitados surgen de la forma más insospechada. El presentador ha encontrado el tema cuando Pablo Carbonell ha revelado lo pronto que suele acostarse. “A estas horas ya estoy dormido”, ha reconocido el cantante. ¡Suele acostarse sobre las 7 y 8 de la tarde! Por lo tanto, en situaciones normales, se habría perdido el pasado Rosco entre Alejandro y Francisco, que terminó con un valioso empate.

En cambio, Víctor Palmero ha confesado que el inicio de Pasapalabra coincidiría con el final de su siesta. Ha aclarado que se lo concede “depende del día”, una maravilla a la que también se ha apuntado Roberto bromeando con que su cabezadita sería de “diez o doce horas…, o minutos”.

La aportación sorprendente que ha hecho Arancha del Sol es el lugar en el que puede quedarse dormida. “Me empiezan a toquetear y me entra un gustito, que me quedo frita”, ha confesado, añadiendo: “Antes me daba vergüenza, ya no”. ¿Dónde se permite esta gratificante cabezadita? ¡Descúbrelo en el vídeo!