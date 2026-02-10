Última hora
David Bisbal llega al tanatorio para despedir a su padre: "Ya está toda la familia con él"
José Bisbal Carrillo, el padre del cantante, ha fallecido hoy mismo a sus 84 años, tal y como ha confirmado el almeriense en redes sociales.
David Bisbal se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida. Hoy despide a su padre José Bisbal, que fallece a los 84 años tras una larga lucha contra el alzhéimer.
Tras salir a la luz la noticia, el artista lo ha confirmado en sus redes sociales, dedicándole unas emotivas palabras a su padre: "Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo".
José Bisbal fue un importante boxeador almeriense especialmente querido en su tierra. Un hombre que durante sus últimos años vivía en una residencia, donde se le trataba la fase más aguda de su enfermedad.
El cantante ya está en el tanatorio, en el que darán el último adiós a su padre. "Ha optado por no entrar por la puerta principal, pero ya está toda la familia con él", afirma Paloma García-Pelayo.
