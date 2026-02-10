Antena3
Hablamos con él

Luis Font, de Locomía a actuar en el metro: "Mi hermano me está ayudando, ha sido demasiado tiempo alejados"

Hablamos con Luis Font, el artista que ha pasado de actuar en Locomía a agitar sus abanicos en el metro. Una situación complicada en la que ha podido reconectar con su hermano Xavier Font.

Luis Font

Luis Font fue uno de los fundadores de Locomía, el grupo que triunfó en los años 80 y 90 en nuestro país. Sin embargo, aquel éxito se acabó y dio paso a una situación de extrema vulnerabilidad, llegando vivir en la calle o, como hace actualmente, actuar en el metro.

Pese a todo, Luis Font asegura que es feliz y que ha podido reconectar consigo mismo y con relaciones que había perdido, como la de su hermano Xavier Font. Durante años, ambos dejaron de hablarse, algo que parece haber cambiado.

"He encontrado al mismo hermano que tenía con 16 años", nos cuenta, emocionado, "ha sido demasiado tiempo alejados, le he dicho que no me deje nunca más".

Xavier Font se ha convertido en el mayor apoyo de su hermano Luis, mandándole ropa, dinero y todo lo que necesite. Un vínculo que, pese al paso de los años y las discusiones, se mantiene intacto.

