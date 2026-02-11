La medida que pone fin a los precios abusivos en casos de emergencia: "Mi padre falleció y los vuelos no bajaban de 1.000 euros"

El trágico accidente de tren de Adamuz ha supuesto un incremento en los precios de trenes y aviones. Una situación que ha obligado al Gobierno a tomar medidas.

El Gobierno ha aprobado un mecanismo para limitar los precios en situaciones de emergencia. De esta forma, el precio no podrá ser superior a la tarifa máxima que tuvo este servicio o producto en los 30 días naturales anteriores.

Abdel está a favor de la medida, ya que ha podido vivir los precios abusivos en primera persona. Este vive en Madrid y, para poder viajar a Málaga, donde ha fallecido su padre, se ha encontrado con vuelos que no bajaban de los 1.000 euros.

"Queríamos hacerlo rápido y ha sido imposible", nos cuenta, "al entierrosolo hemos podido ir sus dos hijos en representación de toda la familia". Finalmente, tuvieron que desplazarse en coche, con los gastos de gasolina y tiempo que todo ello supone.

Si la implementación de la medida sigue adelante, situaciones como la de Abdel no se repetirían. ¡Dale al play para enterarte de todo!