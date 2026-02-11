Debate
La medida que pone fin a los precios abusivos en casos de emergencia: "Mi padre falleció y los vuelos no bajaban de 1.000 euros"
El Gobierno ha aprobado un mecanismo que pretende limitar los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia, como ocurrió en el caso de la tragedia de Adamuz.
El trágico accidente de tren de Adamuz ha supuesto un incremento en los precios de trenes y aviones. Una situación que ha obligado al Gobierno a tomar medidas.
El Gobierno ha aprobado un mecanismo para limitar los precios en situaciones de emergencia. De esta forma, el precio no podrá ser superior a la tarifa máxima que tuvo este servicio o producto en los 30 días naturales anteriores.
Abdel está a favor de la medida, ya que ha podido vivir los precios abusivos en primera persona. Este vive en Madrid y, para poder viajar a Málaga, donde ha fallecido su padre, se ha encontrado con vuelos que no bajaban de los 1.000 euros.
"Queríamos hacerlo rápido y ha sido imposible", nos cuenta, "al entierrosolo hemos podido ir sus dos hijos en representación de toda la familia". Finalmente, tuvieron que desplazarse en coche, con los gastos de gasolina y tiempo que todo ello supone.
Si la implementación de la medida sigue adelante, situaciones como la de Abdel no se repetirían. ¡Dale al play para enterarte de todo!
