Próximos desafíos | Programa 5

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el sexto programa de El Desafío

El sexto programa complica aún más los retos de los concursantes lo que pondrá las cosas aún más difíciles al exigente jurado.

Los retos a los que se enfrentará en el sexto programa de El Desafío

Carmen Pardo
José Yélamo se enfrentará a la prueba reina del programa, la apnea. El presentador intentará batir el récord de Daniel Illescas para conseguir los diez puntos del jurado.

El Balancín Dance consiste en una coreografía en una plataforma en movimiento, a este reto se enfrentará Willy Bárcenas. Patricia Conde tiene el liderato cerca y lo podrá alcanzar con la prueba de ‘Fuga Extrema’.

Eduardo Navarrete se mueve bien debajo de los focos y deberá mostrar sus habilidades de baile en el Sweet Charity: El Musical. El Duelo del siguiente programa enfrenta a María José Campanario y Jessica Goicoechea, que podrán dar la sorpresa en un reto sobre ruedas.

Daniel Illescas tendrá que afinar la puntería para mantener su buena racha. Mientras que Eva Soriano tendrá que desafiar al fuego para subir en la tabla de clasificación.

No te pierdas el próximo programa de El Desafío.

Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío

