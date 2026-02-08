Antena3
El ataque de risa de Joaquín ante la espontaneidad de Susana Saborido: "Le has llamado Kawasaki"

La complicidad de la pareja aumenta durante su aventura por el país del sol naciente. No te pierdas una nueva entrega de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

Después de sus peripecias por Tokio, Joaquín ha subido a su familia a una autocaravana para seguir recorriendo el país del sol naciente. En su nueva aventura, la familia vivirá emociones extremas en un parque de atracciones japones.

Una de las atracciones será un rosco de agua en el que Susana Saborido tirará de espontaneidad para dirigirse al monitor. Un momento que ha provocado el ataque de risa de Joaquín ante la ocurrencia de su mujer, "le has llamado Kawasaki" le ha dicho el exfutbolista.

Descubre las divertidas aventuras de la familia Sánchez Saborido en El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

Publicidad