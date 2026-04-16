Óscar, el principal sospechoso del crimen de Esther López, presente en el registro del zulo: "Dice que era una bodega en desuso"

El crimen de Esther López da un nuevo giro tras el hallazgo de un zulo en la antigua casa de Óscar, el principal sospechoso de su asesinato. Hoy, la Guardia Civil lo ha registrado en busca de pruebas que demuestren si el cuerpo de la víctima pudo estar allí.

Esther fallecía el 13 de enero de 2022, aunque su cuerpo aparecía 15 días después tirado en una cuneta. La zona ya había sido rastreada antes y nunca se encontró el cadáver de Esther, por lo que se cree que pudo estar oculto durante aquellos días en algún sitio.

Por su parte, Óscar niega los hechos y asegura que el zulo siempre estuvo ahí, aunque no consta en la documentación de la vivienda. Durante el registro, la jueza instructora le ha preguntado por qué no informó de la existencia del zulo en el primer registro y por qué no consta en los papeles. "Dice que no le daba importancia porque era una bodega en desuso", afirma Carlos Quílez.

Durante el registro, Óscar se ha mostrado algo nervioso y contenido. Esperando en el jardín de la casa, en Y ahora Sonsoles hemos captado las imágenes del principal sospecho del caso durante el registro del zulo.

La familia de Esther López exige justicia tras cuatro años de incógnitas. ¿Qué ocurrió realmente el día de su desaparición? ¿Encontrará la Guardia Civil pruebas en el zulo que demuestren si Óscar tuvo algo que ver en su asesinato?