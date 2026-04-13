Localizamos a Óscar, sospechoso del crimen de Esther López, tras hallarse un zulo en su casa: "Eso estaba ahí desde que fueron"

Esther López, una joven de 35 años de Traspinedo (Valladolid), fallecía el 13 de enero de 2022, pero su cuerpo no aparecería hasta dentro de dos semanas en una cuneta. Un asesinato por el que solo hay un hombre investigado: Óscar, el principal y único sospechoso.

El caso acaba de dar un giro, ya que el nuevo propietario de la casa familiar de Óscar ha encontrado un zulo que no constaba en la documentación de la vivienda. Un hueco bajo las baldosas de debajo de la cama en el que podría haber ocultado el cadáver.

En Y ahora Sonsoles hemos localizado a Óscar, que dice no estar preocupado tras el hallazgo del zulo. "Eso estaba ahí desde que fueron", advierte, refiriéndose a los nuevos propietarios de la vivienda, "habría que preguntarles a ellos qué fueron a hacer allí cuatro días".

La Fiscalía cree que la noche de su fallecimiento, Esther se fue a dormir a casa de Óscar después de tomar algo con unos amigos. Tras una discusión, ella se habría ido andando de la vivienda y Óscar la habría perseguido con su coche hasta atropellarla intencionadamente. Un atropello con el objetivo de matarla que le habría costado la vida.

Ahora, el caso de Esther López podría dar un paso hacia delante y demostrar si el presunto asesino ocultó el cuerpo en el zulo. ¿Logrará la familia de Esther López hacer justicia?