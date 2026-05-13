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La Oreja de Van Gogh rompe su silencio tras las críticas: "Amaia Montero está feliz y preparándose para todos los conciertos"

El grupo elige responder a las críticas en nuestro programa a través de Javier Adrados, su promotor discográfico. ¿Cómo está afrontando La Oreja de Van Gogh la polémica que ha salpicado a Amaia Montero?

Javier Adrados

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La gira de La Oreja de Van Gogh arrancaba este fin de semana envuelta en polémica. Muchos fans han criticado que la voz de la cantante no estuvo a la altura y otros la comparan con Leire Martínez, la antigua vocalista del grupo.

Aunque Amaia ya se había pronunciado en sus redes sociales asegurando sentirse orgullosa de su actuación, el resto de compañeros no había roto su silencio hasta ahora. Es por eso que hoy, La Oreja de Van Gogh elige Y ahora Sonsoles para responder a las críticas, a través de su promotor discográfico, Javier Adrados.

"Esta mañana me han llamado para que desmienta todo este río de negatividad que hay alrededor de la vuelta de Amaia Montero", señala Adrados. Una ola de críticas que han puesto en entredicho el futuro del grupo.

Adrados afirma que la gira de La Oreja de Van Gogh no se verá comprometida. "Amaia está feliz, tranquila y preparándose para los conciertos de Madrid y todos los de la gira", advierte.

Además, el grupo insiste en que Amaia Montero está en su mejor momento y que tratarán de hacer todo lo necesario para cuidarla. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Javier Adrados en el vídeo de arriba!

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