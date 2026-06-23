RoRo se sincera con Pablo Motos sobre cómo lleva los haters: "Al principio lo llevaba bastante mal"

La creadora de contenido RoRo, una de las más populares y virales del momento, ha visitado por primer vez El Hormiguero. La influencer ha compartido en el programa cómo surgió su contenido, cómo gestiona la enorme repercusión de sus vídeos y cómo ha cambiado su vida desde que comenzó a ganar popularidad en internet.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado por cómo gestiona las críticas y los haters. "Al principio lo llevé bastante mal, porque era nueva, me consideré durante el primer año la becaria de los creadores de contenido", ha confesado RoRo.

Poco a poco, la influencer ha aprendido a normalizar esta parte de las redes sociales: "Al principio lo leía todo, cada vez voy leyendo menos, y la verdad es que ayuda". "Al final, la gente ignorante es la más feliz, así que prefiero no saber nada", ha asegurado.

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