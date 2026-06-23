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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz se despide de Toledo mientras Tasio toca fondo

La doctora vuelve a Barcelona con Luis dejando a la fábrica en uno de sus momentos más complicados.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz se despide de Toledo mientras Tasio toca fondo

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Begoña y Eduardo aparecerán sanos y salvos. Sin embargo, el regreso no traerá la calma. A solas, Gabriel estallará contra ella y le dejará claro que no está dispuesto a permitir que vuelva a marcharse con el chófer.

Damián pedirá a Eduardo que se mantenga alejado de Begoña para evitar habladurías, pero ya parece que es demasiado tarde. Beatriz comenzará a sembrar rumores y asegurará que entre la señora y el chófer existe algo más que una amistad.

Mientras tanto, Cloe recibirá una inesperada llamada desde Francia: una empresa química querrá comprar la Industrial. La noticia entusiasmará a Andrés, que se apresurará a organizarlo todo para la firma.

Pero quien atravesará su peor momento será Tasio. Hundido tras la marcha de su mujer y después de que su padre le haya apartado de los negocios, comenzará a refugiarse en el alcohol.

Y Luz dirá adiós a Toledo. La doctora se despedirá de Nieves, Digna y Begoña, agradeciéndoles todo lo que han hecho por ella y por su padre antes de marcharse… ¿para siempre?

Además, Miguel dará un importante paso con Nieves y hablará con ella como nunca… ¿podrá perdonarla y reconciliarse con ella?

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