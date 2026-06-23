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Mejores momentos | 23 de junio

El estrepitoso fallo de David en Una de Cuatro que ni él quiere ver en Pasapalabra

El concursante barcelonés se ha llevado las manos a la cabeza al darse cuenta del divertido lapsus que acababa de protagonizar.

El estrepitoso fallo de David en Una de Cuatro que ni él quiere ver en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La prueba en la que más segundos pueden conseguirse en Pasapalabra es Una de Cuatro. Por eso, concursantes e invitados suelen jugar rápido con las opciones que tienen y, de forma inevitable, cometen fallos, algunos más llamativos que otros. Uno de los más divertidos lo ha protagonizado David, que ha vuelto a capitanear el equipo naranja tras lograr la primera victoria en la historia de la prueba AlaZ.

David, a dos del bote en AlaZ: con tiempo suficiente para pedir letras, ¿dará la sorpresa?

Tras una gran tirada de aciertos de Unax Ugalde, el turno ha pasado al concursante. Tras varias respuestas correctas, ha llegado su sorprendente lapsus cuando le preguntaban por la cantante del tema ‘Girls just want to have fun’. El barcelonés ha ignorado que entre las respuestas estaba Cindy Lauper, pero lo más esperpéntico es que ha respondido… ¡Rainiero III! Habría sido casi igual de estrepitoso que hubiera dicho John Lennon o Ladislao Kubala.

David, en cuanto ha visto el error, ha dicho un “ah, claro” junto con una sonrisa que evidenciaba su tremendo despiste. De hecho, se ha tapado la cara con las manos: ¡ni él quería verlo! En cualquier caso, el equipo naranja ha logrado veinte segundos. ¡Revive el divertido lapsus en el vídeo!

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