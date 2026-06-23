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RoRo desvela cuándo empezó a cocinar: "Me independicé culinariamente a los 12 años"

La influencer RoRo ha visitado por primera vez el plató de El Hormiguero para contarnos cómo está siendo su proceso de preparación para La Velada de Ibai y cómo ha sido su evolución en las redes.

Roro comida padres

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Ismael Jiménez
Publicado:

RoRo ha visitado El Hormiguero para contarnos cómo ha sido su experiencia en el mundo de las redes desde que empezó. La influencer está en pleno proceso de preparación para La Velada de Ibai y nos ha contado cómo lo está llevando.

Rocío López, mejor conocida como RoRo, se hizo muy conocida en el mundo de las redes gracias a sus vídeos cocinando platos tan elaborados. Para llegar a ese nivel de cocina, asegura que se "independizó culinariamente de sus padres a los 12 años". Con esa edad ya hacía pasta e incluso pizzas para ella misma.

En pleno proceso de volumen para la velada, la influencer nos confiesa que ella misma se hace también sus propios batidos de proteína. ¡Dale al play para revivir este momento!

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