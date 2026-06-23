¿Un cliente es tacaño por no dejar propina tras recibir un buen servicio?

Aunque en algunos países dejar un extra por el servicio es algo habitual, como en Estados Unidos, donde suele añadirse entre un 5 % y un 15 % de la cuenta, en España nunca ha sido una costumbre tan normalizada. Lo más común era que algunos clientes dieran algo de dinero a los camareros de forma voluntaria cuando estaban satisfechos con la atención recibida.

Sin embargo, esta práctica se ha ido extendiendo a otros sectores. Ahora también es frecuente encontrarla en taxis, peluquerías, repartos a domicilio e incluso en los datáfonos, donde aparecen opciones para añadir una cantidad extra al realizar el pago.

Esto ha abierto un debate entre quienes creen que es una manera de agradecer un buen servicio y quienes opinan que el trabajo ya está pagado con el precio que cobra el establecimiento. Además, algunas personas consideran que estas opciones pueden generar cierta presión sobre los clientes a la hora de decidir.

En este contexto, Alberto Espinosa explica en plató por qué no le gusta dejar dinero extra. Asegura que no está de acuerdo con dar más dinero a alguien simplemente por hacer su trabajo y afirma que "todo tiene un límite". Por su parte, Laura Bernal, propietaria de un salón de peluquería, defiende esta costumbre y señala que es una forma de dar las gracias por la atención recibida. A su postura se suma María García, una clienta que siempre deja una cantidad adicional, pero que también, cree que las personas que pueden permitírselo y no lo hacen son "tacañas".

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas