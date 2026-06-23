Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

¿Un cliente es tacaño por no dejar propina tras recibir un buen servicio?

En Y ahora Sonsoles, abrimos un nuevo debate sobre el hecho de dejar o no propina tras un servicio, y si esto genera presión social sobre el cliente.

Propinas

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Aunque en algunos países dejar un extra por el servicio es algo habitual, como en Estados Unidos, donde suele añadirse entre un 5 % y un 15 % de la cuenta, en España nunca ha sido una costumbre tan normalizada. Lo más común era que algunos clientes dieran algo de dinero a los camareros de forma voluntaria cuando estaban satisfechos con la atención recibida.

Sin embargo, esta práctica se ha ido extendiendo a otros sectores. Ahora también es frecuente encontrarla en taxis, peluquerías, repartos a domicilio e incluso en los datáfonos, donde aparecen opciones para añadir una cantidad extra al realizar el pago.

Esto ha abierto un debate entre quienes creen que es una manera de agradecer un buen servicio y quienes opinan que el trabajo ya está pagado con el precio que cobra el establecimiento. Además, algunas personas consideran que estas opciones pueden generar cierta presión sobre los clientes a la hora de decidir.

En este contexto, Alberto Espinosa explica en plató por qué no le gusta dejar dinero extra. Asegura que no está de acuerdo con dar más dinero a alguien simplemente por hacer su trabajo y afirma que "todo tiene un límite". Por su parte, Laura Bernal, propietaria de un salón de peluquería, defiende esta costumbre y señala que es una forma de dar las gracias por la atención recibida. A su postura se suma María García, una clienta que siempre deja una cantidad adicional, pero que también, cree que las personas que pueden permitírselo y no lo hacen son "tacañas".

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Propinas

¿Un cliente es tacaño por no dejar propina tras recibir un buen servicio?

Marta

Marta, absuelta tras ser acusada de provocar a su hija el síndrome del bebé zarandeado: "Nos la quitaron dos años"

Estafa

Raquel, cómplice de la sindicalista que estafó cuatro millones y medio de euros: "En ese momento lo necesitaba"

Quílez ahogamiento
En directo

Carlos Quílez, sobre el ahogamiento de una niña en Málaga: "Durante más de una hora han intentado reanimarla"

Atropello múltiple
TESTIMONIO

Testigo del atropello múltiple en una terraza de Frigiliana (Málaga): "Conozco a la conductora"

Encarnación
Denuncia

Encarnación denuncia a la funeraria que enterró a su hijo con sobrepeso en un ataúd cerrado con cinta adhesiva

Cuando su hijo murió, avisaron a la funeraria de que pesaba 130 kilos. Sin embargo, cuando llegaron a despedirle, la funeraria no había encontrado ningún féretro acorde a su cuerpo y terminaron cerrando el ataúd con cinta adhesiva. Una situación que ha indignado profundamente a la familia del fallecido.

Ketty
Actualización

La exmujer de Ábalos y su novia, en guerra tras su condena: "Más que un enfrentamiento diría que es una situación de acoso"

Según la periodista Ketty Garat, Andrea de la Torre, pareja actual de Ábalos, lleva más de un año increpando a Carolina Perles, exmujer y madre de los hijos del exministro, llegando a considerarlo ya un posible caso de acoso.

Alerta de salud pública.

Salud busca a los posibles clientes de una trabajadora sexual con tuberculosis en Bizkaia

Carlos Baute

Esta tarde, Carlos Baute habla en Y ahora Sonsoles sobre el accidente que sufrió antes de comenzar su gira

Celia es celiaca: una banda de rock madrileña que dice hacer música sin gluten

Celia es celiaca: una banda de rock madrileña que dice hacer música sin gluten

Publicidad