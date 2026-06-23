Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ENTREVISTA

Carlos Baute hace llorar al público de Y ahora Sonsoles con su reivindicación sobre Venezuela: "Hasta que no haya un cambio real, no volveré"

El cantante, que desde hace años es un icono en nuestro país, nos cuenta cómo ve la situación política y social en su tierra natal, Venezuela.

Carlos Baute

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Carlos Baute es uno de los cantantes más queridos en nuestro país. Su 'Colgando en tus manos', tema que canta con Marta Sánchez, es uno de los himnos más sonados de nuestra música y hoy, Carlos se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer un repaso de su carrera y presentarnos su lado más personal.

El cantante reside desde hace años en un chalet a las afueras de Madrid, aunque siempre con el corazón y la mente en su tierra natal, Venezuela. Carlos Baute siempre se ha posicionado políticamente en contra del régimen de Nicolás Maduro, una postura que le llevó a ganarse el título de persona non grata en Venezuela.

El 3 de enero, con la detención de Maduro por parte de Donald Trump, terminaron los más de 10 años del régimen de Maduro. Un movimiento que Carlos Baute celebró por redes sociales, pero que asegura que no es el final del camino.

"Deseamos unas elecciones libres, que estén bien vigiladas y que podamos votar todos los que estemos fuera", afirma Carlos Baute, "hasta que no haya un cambio real en Venezuela, no volveré".

El cantante afirma que aún está en el "top 3 de la lista negra" y que no está dispuesto a poner en peligro a su familia hasta que haya una democracia real. Además, recalca lo duro que es para muchas familias el hecho de tener que separarse para sobrevivir: "Lo que me duele es que muchos abuelos no conocen a sus nietos".

Las palabras de Carlos Baute han emocionado al público de Y ahora Sonsoles, que relata experiencias similares en Venezuela. Un momento único en el que las lágrimas han estado llenas de tristeza, pero también de una esperanza que llevaban años sin sentir. ¡Dale al play para ver el momento al completo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Carlos Baute

Carlos Baute hace llorar al público de Y ahora Sonsoles con su reivindicación sobre Venezuela: "Hasta que no haya un cambio real, no volveré"

Aplauso unánime de la crítica para AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra: "Vibrante y diferente"

Aplauso unánime de la crítica para AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra: "Vibrante y diferente"

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz afirma que Omar Montes "tenía miedo" de la familia de Lola Romero: "Ya le denunciaron hace años"

Propinas
En plató

¿Un cliente es tacaño por no dejar propina tras recibir un buen servicio?: "Todo tiene un límite"

Marta
Nos lo cuenta

Marta, absuelta tras ser acusada de provocar a su hija el síndrome del bebé zarandeado: "Nos la quitaron dos años"

Estafa
Todo al detalle

Raquel, cómplice de la sindicalista que estafó cuatro millones y medio de euros: "En ese momento lo necesitaba"

Raquel se siente víctima de la trama ilegal liderada por Mayka Tomás, conocida como "la Paris Hilton de Getafe", en la que, según cuenta, participó por necesidad.

Quílez ahogamiento
En directo

Carlos Quílez, sobre el ahogamiento de una niña en Málaga: "Durante más de una hora han intentado reanimarla"

Muere ahogada una niña de tres años tras caer por accidente en una piscina en una finca de Cártama, Málaga. Pese a que sus familiares la trasladaron de inmediato al hospital, la pequeña ya había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Atropello múltiple

Testigo del atropello múltiple en una terraza de Frigiliana (Málaga): "Conozco a la conductora"

Encarnación

Encarnación denuncia a la funeraria que enterró a su hijo con sobrepeso en un ataúd cerrado con cinta adhesiva

Ketty

La exmujer de Ábalos y su novia, en guerra tras su condena: "Más que un enfrentamiento diría que es una situación de acoso"

Publicidad