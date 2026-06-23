Carlos Baute hace llorar al público de Y ahora Sonsoles con su reivindicación sobre Venezuela: "Hasta que no haya un cambio real, no volveré"

Carlos Baute es uno de los cantantes más queridos en nuestro país. Su 'Colgando en tus manos', tema que canta con Marta Sánchez, es uno de los himnos más sonados de nuestra música y hoy, Carlos se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer un repaso de su carrera y presentarnos su lado más personal.

El cantante reside desde hace años en un chalet a las afueras de Madrid, aunque siempre con el corazón y la mente en su tierra natal, Venezuela. Carlos Baute siempre se ha posicionado políticamente en contra del régimen de Nicolás Maduro, una postura que le llevó a ganarse el título de persona non grata en Venezuela.

El 3 de enero, con la detención de Maduro por parte de Donald Trump, terminaron los más de 10 años del régimen de Maduro. Un movimiento que Carlos Baute celebró por redes sociales, pero que asegura que no es el final del camino.

"Deseamos unas elecciones libres, que estén bien vigiladas y que podamos votar todos los que estemos fuera", afirma Carlos Baute, "hasta que no haya un cambio real en Venezuela, no volveré".

El cantante afirma que aún está en el "top 3 de la lista negra" y que no está dispuesto a poner en peligro a su familia hasta que haya una democracia real. Además, recalca lo duro que es para muchas familias el hecho de tener que separarse para sobrevivir: "Lo que me duele es que muchos abuelos no conocen a sus nietos".

Las palabras de Carlos Baute han emocionado al público de Y ahora Sonsoles, que relata experiencias similares en Venezuela. Un momento único en el que las lágrimas han estado llenas de tristeza, pero también de una esperanza que llevaban años sin sentir. ¡Dale al play para ver el momento al completo!

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