Esta noche, la influencer RoRo estará por primera vez en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche, por primera vez, a RoRo, una de las creadoras de contenido más populares y virales del momento. La influencer llega al programa para hablar de su espectacular crecimiento en redes sociales y de cómo ha conseguido convertirse en un fenómeno seguido por millones de personas.

Durante la entrevista, RoRo compartirá cómo surgió su contenido, cómo gestiona la enorme repercusión de sus vídeos y cómo ha cambiado su vida desde que comenzó a ganar popularidad en internet. Además, repasará algunos de los momentos más comentados de su trayectoria y hablará de los nuevos proyectos que afronta en esta etapa de su carrera.

Sobre ella

RoRo se ha convertido en una de las influencers más conocidas de España gracias a sus vídeos en redes sociales, que acumulan millones de visualizaciones. Su estilo cercano y su capacidad para conectar con el público le han permitido construir una comunidad enorme en muy poco tiempo, consolidándose como uno de los fenómenos digitales más destacados de los últimos años.

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