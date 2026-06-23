Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, la influencer RoRo estará por primera vez en El Hormiguero

La creadora de contenido debuta como invitada en el programa para contar en qué consiste su trabajo y cómo está preparando La Velada de Ibai.

RoRo

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche, por primera vez, a RoRo, una de las creadoras de contenido más populares y virales del momento. La influencer llega al programa para hablar de su espectacular crecimiento en redes sociales y de cómo ha conseguido convertirse en un fenómeno seguido por millones de personas.

Durante la entrevista, RoRo compartirá cómo surgió su contenido, cómo gestiona la enorme repercusión de sus vídeos y cómo ha cambiado su vida desde que comenzó a ganar popularidad en internet. Además, repasará algunos de los momentos más comentados de su trayectoria y hablará de los nuevos proyectos que afronta en esta etapa de su carrera.

Sobre ella

RoRo se ha convertido en una de las influencers más conocidas de España gracias a sus vídeos en redes sociales, que acumulan millones de visualizaciones. Su estilo cercano y su capacidad para conectar con el público le han permitido construir una comunidad enorme en muy poco tiempo, consolidándose como uno de los fenómenos digitales más destacados de los últimos años.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Invitados

Publicidad

Programas

RoRo

Esta noche, la influencer RoRo estará por primera vez en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Josema Yuste, José Mota, Leo Harlem y Santiago Segura en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Josema Yuste, José Mota, Leo Harlem y Santiago Segura en El Hormiguero

¿Una mesa sin patas? El surrealista invento con el que Marron ha sorprendido en El Hormiguero

¿Una mesa sin patas? El surrealista invento con el que Marron ha sorprendido en El Hormiguero

Josema Yuste y José Mota hablan sobre la competencia entre 'Martes y 13' y 'Cruz y Raya'
En El Hormiguero

Josema Yuste y José Mota hablan sobre la competencia entre 'Martes y 13' y 'Cruz y Raya'

luis del olmo
En El Hormiguero

El emotivo homenaje de Luis del Olmo a Tip en El Hormiguero: "Se pasó la vida regalando sonrisas"

"¡Qué barbaridad!": El jurado, sin palabras ante la actuación de un concursante en Tu cara me suena
El viernes a las 22:00h

"¡Qué barbaridad!": El jurado, sin palabras ante la actuación de un concursante en Tu cara me suena

Flo, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer lo tendrán muy complicado a la hora de repartir los puntos en una gala con mucho nivel y grandes sorpresas.

David, a dos del bote en AlaZ: con tiempo suficiente para pedir letras, ¿dará la sorpresa?
AlaZ | 22 de junio

David, a dos del bote en AlaZ: con tiempo suficiente para pedir letras, ¿dará la sorpresa?

Frente a este órdago del concursante barcelonés con 23 aciertos, Javier ha protagonizado una remontada fallida precisamente por arriesgar sin pedir pista.

Desenfreno en La Pista: Soraya Arnelas y Luis Larrodera lo dan todo al ritmo de ‘Las 12’

Desenfreno en La Pista: Soraya Arnelas y Luis Larrodera lo dan todo al ritmo de ‘Las 12’

“Esto sí que es histórico”: el lío de Lluvia Rojo y Unax Ugalde con una canción de Ana Belén en La Pista

“Esto sí que es histórico”: el lío de Lluvia Rojo y Unax Ugalde con una canción de Ana Belén en La Pista

Así vivieron Javier y David el estreno de AlaZ en Pasapalabra: “Con los nervios lógicos”

Así vivieron Javier y David el estreno de AlaZ en Pasapalabra: “Con los nervios lógicos”

Publicidad