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Suko nos advierte de los peligros de la IA: "Tenemos que dudar de todo y corroborar todo tipo de información"

La visita de la influencer RoRo a El Hormiguero no ha dejado a nadie indiferente. Para mejorarla aún más Suko ha venido a darnos algunos consejos acerca de la inteligencia artificial.

Suko nos advierte de los peligros de la IA: "Tenemos que dudar de todo y corroborar todo tipo de información"

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Ismael Jiménez
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La entrevista de esta noche con RoRo nos ha dejado muy buen sabor de boca contándonos cómo lleva el éxito en redes y sus anécdotas culinarias. Rocío nos ha mostrado su lado más cercano y sincero explicándonos como ha sido el proceso de elaboración de sus vídeos más conocidos.

Suko ha aprovechado la visita de la influencer para advertirnos sobre los peligros de la inteligencia artificial. Con una gran cantidad de sucesos reales que nos ha ido detallando, nos ha aconsejado cómo debemos actuar para no llegar a estas situaciones de ciencia ficción.

Los expertos han nombrado el transtorno de la gente por consultar todo con la IA como "psicosis por IA". Desde ayuda para tiroteos hasta incitación al suicidio, Suko nos ha mostrado todo tipo de sucesos que nos han puesto la piel de gallina. ¡Dale al play para no perderte sus consejos!

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Disfruta de la entrevista completa a RoRo en El Hormiguero

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