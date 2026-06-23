Los momentos que han emocionado a los espectadores en La Gran Batalla de La Voz Kids: ¡Vota por tu favorito!

La Gran Batalla de La Voz Kids ya ha comenzado y lo ha hecho dejando actuaciones inolvidables, emociones a flor de piel y momentos que ya forman parte de la historia de esta edición. Melody, Becky G, Leire Martínez y Antoñito Molina se estrenaron como asesores acompañando a los coaches en una de las fases más difíciles del programa.

Entre lágrimas, actuaciones espectaculares y sorpresas inesperadas, la gala dejó escenas imposibles de olvidar. Estos son algunos de los momentos que más han emocionado a los espectadores. ¡Vota por tu favorito!