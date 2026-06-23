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Los momentos que han emocionado a los espectadores en La Gran Batalla de La Voz Kids: ¡Vota por tu favorito!

Los asesores debutan en la competición y protagonizan algunos de los instantes más emocionantes de la noche... ¡Vota en nuestro ranking!

Fonsi y Melody

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Celia Gil
Celia Gil
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La Gran Batalla de La Voz Kids ya ha comenzado y lo ha hecho dejando actuaciones inolvidables, emociones a flor de piel y momentos que ya forman parte de la historia de esta edición. Melody, Becky G, Leire Martínez y Antoñito Molina se estrenaron como asesores acompañando a los coaches en una de las fases más difíciles del programa.

Entre lágrimas, actuaciones espectaculares y sorpresas inesperadas, la gala dejó escenas imposibles de olvidar. Estos son algunos de los momentos que más han emocionado a los espectadores. ¡Vota por tu favorito!

Los momentazos de La Gran Batalla.. ¡Vota!

  1. 1

    Melody y Triana regalan uno de los momentos más bonitos de la noche

    La conexión entre la asesora y la talent protagonizó una de las imágenes más especiales de la gala. Un momento cargado de emoción que demostró la enorme cercanía que Melody ha desarrollado con los artistas del equipo.

  2. 2

    Becky G no puede contener la emoción con la batalla más flamenca

    La asesora de Ana Mena vivió con intensidad una de las actuaciones más especiales de la noche. La emoción terminó apoderándose de Becky G al ver cómo los talents daban lo mejor de sí mismos sobre el escenario.

  3. 3

    Edurne presume de equipo en la batalla más numerosa de la historia de La Voz Kids

    Diez talents compartieron escenario en una espectacular actuación que puso al público en pie. La coach no ocultó el orgullo que sentía al ver el resultado de semanas de trabajo y ensayos.

  4. 4

    Los más pequeños del equipo Fonsi hacen llorar a Melody

    Enzo, Lola, Mila y Dani protagonizaron una de las actuaciones más tiernas de la gala. La emoción fue tan grande que Melody no pudo contener las lágrimas al escuchar a los pequeños artistas.

  5. 5

    El regalo más especial de Lola conquista a los coaches

    Uno de los momentos más entrañables de la noche llegó gracias a Lola, que sorprendió a los coaches y asesores con un detalle cargado de cariño que emocionó a todos los presentes.

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