Rocío Muñoz afirma que Omar Montes "tenía miedo" de la familia de Lola Romero: "Ya le denunciaron hace años"

Rocío Muñoz da más detalles de la relación que mantuvo con Omar Montes, del que dice estar embarazada actualmente. Pese a que el cantante aún no ha confirmado ni desmentido ser el padre del bebé, esta asegura que ambos mantuvieron una relación durante meses, mientras Omar estaba con Lola Romero, su pareja actual.

La joven esteticista ha presentado pruebas del vínculo que mantenían Omar y ella. En las conversaciones, Rocío destaca el cambio que sufrió Omar, que en un principio se mostraba cómplice y entregado con ella, pero se tornó en alguien desconfiado y que intentaba convencerla para abortar.

Según Rocío, tanto Omar como su entorno trató de intimidarla para que no llevara a término su embarazo. Algo que la llevó a comenzar a grabar las conversaciones que hoy nos muestra.

Rocío afirma que el motivo que llevó a Omar Montes a cambiar de actitud fue el miedo, en concreto a la familia de su actual pareja, Lola Romero. "Temía que, si ellos se enteraban de que tenía otro hijo u otra relación, podían hacerle la vida imposible o, incluso, hacerle daño".

La joven, además, asegura que otro de los miedos de Omar Montes era que la familia de Lola Romero pudiera meterlo en la cárcel. "Ya le denunciaron hace años cuando se la llevó y ella era menor de edad", desvela Rocío, "para evitarse esa denuncia la dejó en un centro de menores".

Pese a lo complicado que está siendo el proceso de embarazo, que se ha convertido en uno de los asuntos más mediáticos del momento, Rocío tiene claro que continuará con su delante, ya sea con el apoyo de Omar o sin él. ¡Dale al play para ver su entrevista en plató!

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