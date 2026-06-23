Así ha sido la exigente preparación de RoRo con los monjes Shaolin para La Velada de Ibai

RoRo ha visitado El Hormiguero para hablar sobre el fenómeno que la ha convertido en una de las creadoras de contenido más populares del momento. La influencer ha compartido cómo ha cambiado su vida desde que saltó a la fama en redes sociales.

En esta ocasión, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo está siendo su preparación para La Velada de Ibai. La invitada ha contado que decidió viajar con los monjes Shaolin para mejorar su estado mental y ha revelado cómo consiguió su contacto y por qué decidió viajar hasta su templo.

RoRo ha asegurado que la rutina es más dura de lo que esperaba pero que le ha servido para aprender mucho. Además, ha dicho que fueron con el máximo respeto y con la intención de convertirse en una más de ellos. ¡Imperdible!

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